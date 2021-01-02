تسجيل ادنى معدل اصابات يومية بكورونا منذ اشهر في كردستان

2021/01/02 | 13:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم السبت، تسجيل 68 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أدنى معدل للموقف الوبائي اليومي منذ اشهر في مناطق ومدن الاقليم.

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