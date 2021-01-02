الحكيم: حادثة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس لا زالت تحز في النفوس

2021/01/02 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، إن حادثة اغتيال قاسم سليماني وابومهدي المهندس لا زالت تحز في النفوس نظرا لخرق السيادة العراقية.

واكد الحكيم ان استذكار الحادثة يجب أن يكون الحافز والدافع لتحقيق الأهداف التي ضحوا من أجلها وأن تكون مدعاة لأن تتوحد كلمة الشعب بجميع أديانه وقومياته وطوائفه لإحباط الفتن.

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