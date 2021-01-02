2021/01/02 | 13:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 29 دقیقة

1532 مشاهدة

شهد قضاء سيد صادق التابع لمحافظة السليمانية، انفجارا، ادى الى وقوع اصابة في صفوف القوات الأمنية (الاسايش).

وقال مراسلنا (2 كانون الثاني 2021)، إن "انفجارا وقع في قضاء سيد صادق، قرب قرية (بردة رش)، عقب رصد القوات الأمنية علما لتنظيم داعش تم رفعه في المنطقة".

واضاف انه "عند قيام مفرزة من اسايش قضاء سيد صادق واثناء قيامهم بازالة علم داعش، انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة تحت سارية العلم".

واشار مراسلنا إلى أن "الحادث تسبب باصابة احد افراد قوات الاسايش".

ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي من الجهات المعنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: انفجار في محافظة السليمانية وأنباء عن وقوع جرحى) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: انفجار في محافظة السليمانية وأنباء عن وقوع جرحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).