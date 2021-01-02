2021/01/02 | 13:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- افاد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، بأن الأوضاع الانكماشية في العراق، أدت إلى مظاهر اقتصادية خطيرة.وقال صالح، في مقال نشرته شبكة الاقتصاديين العراقيين،تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، “قادت الأوضاع المالية الانكماشية في العراق الى مظاهر اقتصادية خطيرة اذ أدى انكماش الطلب او الانفاق الحكومي في العام 2020 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار الكاظمي : مظاهر اقتصادية خطيرة بسبب الاوضاع المالية في العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي : مظاهر اقتصادية خطيرة بسبب الاوضاع المالية في العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي : مظاهر اقتصادية خطيرة بسبب الاوضاع المالية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).