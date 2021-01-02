"سومو" تصدر توضيحاً بشأن "اللغم البحري" وترد على "التخمينات والتداولات"

2021/01/02 | 13:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شركة تسويق النفط العراقية

(سومو)، السبت، توضيحاً بشأن "اللغم

البحري" الملتصق بالناقلة "M/T Pola"،

وعلاقته بصادرات النفط الخام من ميناء

البصرة النفطي، فيما أكدت أن الناقلة

"لم تاتِ" من أي دولة إق

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