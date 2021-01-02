اصابة عمرو موسى بفيروس كورونا

2021/01/02 | 13:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب الأمين العام السابق لجامعة الدول

العربية، عمرو موسى، بفيروس كورونا

المستجد، وفق ما ذكر مكتبه الإعلامي،

الذي أكد أنه يخضع للحجر المنزلي حاليا.

وأفاد المكتب الإعلامي لموسى في

بيان، بثبوت إصابته بم

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