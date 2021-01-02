التربية تقرر تأجيل امتحان الدور الثالث للسادس الابتدائي والثالث المتوسط

2021/01/02 | 13:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية، السبت، تأجيل أداء

امتحان الدور الثالث للسادس الابتدائي

والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019 - 2020

الى يوم الاثنين المقبل.

وقالت الوزارة في بيان إن "بعد اصدار

الأمانة العامة ل‍مجلس

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