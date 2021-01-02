الحشد الشعبي يعلن اطلاق تطبيق بإسم المهندس

2021/01/02 | 13:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن إطلاق تطبيقا بإسم الشهيد أبو مهدي المهندس.وقالت الهيئة، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه: “حمل تطبيق “المهندس” والذي يتضمن تفاصيل الجريمة الأمريكية التي ارتكبها العدو ضد القادة الشهداء في مطار بغداد، وأيام الشهادة والسيادة”.وتابع لبيان، “كما يتضمن أدب في المهندس، […]

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