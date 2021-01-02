أمن الحشد يعتقل مجموعة ’’مسلحين بزي عسكري’’ ينتحلون صفة منتسبين في الهيأة

2021/01/02 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

مصدر:

اعتقال مجموعة اشخاص ينتحلون صفة منتسبين في هيأة الحشد الشعبي من قبل مديرية أمن الحشد الشعبي في كربلاء المقدسة يبلغ عددهم (13) شخصاً.

المصدر: العملية وقعت قرب منطقة القطارة والمسلحون كانوا يرتدون الزي العسكري ويحملون اسلحة غير مرخصة ويقومون باستفزاز الناس.

يتبع.



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