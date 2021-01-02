صحة إيران: نحو 100 حالة وفاة وأكثر من 6 آلاف إصابة بكورونا في يوم واحد

2021/01/02 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

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سجلت إيران قفزة جديدة بإصابات ووفيات كورونا المسجلة في يوم واحد، اليوم السبت (2 كانون الثاني 2020)، حيث ارتفعت الوفيات فوق الـ 100 حالة والإصابات فوق 6 آلاف.

وذكرت وزارة الصحة الإيرانية في موقفها الوبائي اليوم، إنها سجلت " 101 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، و 6054 إصابة جديدة".

وأضافت، ان "الفحوصات المختبرية أثبت إصابة 6.045 خلال اليوم، ليرتفع مجمل اعداد الاصابات في جميع محافظات البلاد الى 1.237.474".

وأشارت الوزارة في موقفها الى ان "1.004.326 شخصا تماثلوا للشفاء منذ تفشي الوباء والى الان"، مشيرة الى "وجود 4.981 حالة حرجة ترقد في مستشفيات لتلقى العلاج".

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