أحدهما غير مطروق.. خياران أمام الزوراء لتسمية مدرب جديد

2021/01/02 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر من داخل نادي الزوراء، السبت (2 كانون الثاني 2021)، عن وجود خيارين في تعيين مدرب جديد لفريق الكرة خلفاً للمستقيل باسم قاسم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن "الخيار الاول وضع المدرب المساعد حيدر عبد الامير تحت الاختبار في جولتين مقبلتين للفريق والتي بعدهما تتوقف المنافسة، ففي حالة نجاح لاعبه الذي اعتزل اللعب قبل موسمين وعمل مساعداً للملاك التدريبي، وتحقيق نتيجتين إيجابيتين، فأن النادي سيسمي عبد الامير مدرباً أول".

وأضاف، أنه "في حالة جاءت النتائج سلبية، فان ادارة النادي ستذهب الى خيار آخر، وهو التفاوض مع الاسماء المطروحة لتدريب الفريق واستلام المهمة شرط أن يستمر حيدر عبد الامير مدربا مساعداً للمدرب الجديد".

يشار الى أن فريق الزوراء، يواجه حاليا فريق القاسم على ملعب الكفل، ضمن منافسات الجولة 12 بدوري الكرة الممتاز، والمباراة هي الاختبار الاول لحيدر عبد الامير ونتيجتها قد تحدد مصير المدرب الشاب.

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