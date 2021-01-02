ستون عام على رحيل الشاعر العربي بيرم التونسي - أمير أمين

2021/01/02 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أمير_أمين في يوم الخميس الخامس من كانون الثاني عام 1961 توقف قلب شاعر العامية المصرية العبقري بيرم التونسي بسبب تداعيات مرض الربو وهو في اوج عطاءه الشعري المتدفق الطافح بالصور الشعرية الرقيقة والقريبة على قلوب الناس وخاصة الشباب العاشقين للحب والحرية , حيث عاش الشاعر ومات في زمن العمالقة من الشعراء والملحنين والمطربين ومن الادباء والكتّاب والسياسيين وغيرهم ..ان الكثير من الناس عرفت الشاعر بيرم من خلال الاشع ......





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