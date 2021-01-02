فاشية أم فاشينيستا...?! - احمد جمعة

2021/01/02 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة ثقافة فاشية، تلك المُسيطرة على عقول محرري وكالات الإعلام العربية، رغم تباين معنى الكلمتين فاشية سياسة، تقابلهافاشينيستاتغريبية تسود صفحات الصحف العربية...بوقت تتصدر صحف العالم أخبار ثقافية تستحوذ اهتمام القارئ الأوروبي واللاتيني...



تتزعم وكالات الأخبار العربية أنباء عمليات التجميل لوجوه لا علاقة لها بالعصر والوعي والثقافة...هل تعلم إيها القارئ العربي المسكين أن كولومبيا أصدرت عملتها الورقية وع ......





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