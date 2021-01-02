مصدر : تفريغ حمولة ناقلة النفط الملغومة قبالة السواحل العراقية

2021/01/02 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن مصدر امني، اليوم السبت، إفراغ الحمولة من ناقلة النفط الملغومة قبالة السواحل العراقية.وقال المصدر، إن “الاجهزة المختصة اكملت، اليوم، افراغ الحمولة النفطية من على الناقلة الملغومة”، مشيراً إلى “ابعاد جميع السفن القريبة منها تحسباً من وقوع اي طارئ”.وأضاف، أن “الفرق المختصة بالمعالجة مستمرة في محاولة للوصول لطريقة يرفع بها […]

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