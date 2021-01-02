2021/01/02 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/المركز الخبري الوطني- اعلن المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم السبت، إن أحضان إيران مفتوحة إذا أرادت السعودية العودة إلى المسار الصحيح، مؤكداً أن سياسات بلاده تجاه السعودية ثابته وواضحة.
وقال زاده: أن “طهران ردت على أي رسالة تسلمتها من السعودية من دون تأخير”، مضيفاً ان “علاقاتنا مع السعودية وبعض دول المنطقة ستبقى […]
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وقال زاده: أن “طهران ردت على أي رسالة تسلمتها من السعودية من دون تأخير”، مضيفاً ان “علاقاتنا مع السعودية وبعض دول المنطقة ستبقى […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الايرانية: أحضان طهران مفتوحة للسعودية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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