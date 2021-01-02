2021/01/02 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- اعلن المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم السبت، إن أحضان إيران مفتوحة إذا أرادت السعودية العودة إلى المسار الصحيح، مؤكداً أن سياسات بلاده تجاه السعودية ثابته وواضحة.وقال زاده: أن “طهران ردت على أي رسالة تسلمتها من السعودية من دون تأخير”، مضيفاً ان “علاقاتنا مع السعودية وبعض دول المنطقة ستبقى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الايرانية: أحضان طهران مفتوحة للسعودية المركز الخبري الوطني.

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