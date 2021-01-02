إبراهيموفيتش يقترب من تحقيق حلمه قبل الاعتزال

2021/01/02 | 14:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]اقترب العملاق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، من تحقيق أحد أحلامه قبل اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

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