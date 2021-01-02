بحادثة ظريفة: نادٍ روسي يراسل ميسي عبر انستغرام.. والأخير يرد بـ”لا” بعد السلام مباشرة رفضًا للتفاوض!

2021/01/02 | 14:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

في حادثة لاقت رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعث نادي “سبارتاك موسكو” الروسي، رسالة تحية عبر انستغرام في محاولة للتفاوض المباشر، مع ليونيل ميسي، قبل ان يرد ميسي بـ”لا” بشكل مباشر قبل بدء الحديث.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الروسي، صورة للمحادثة مع ميسي فيما وصفها بـ”المؤلمة”.

Pain.



https://t.co/C0NZW0O4El pic.twitter.com/pNJmUbrXrT

— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) January 2, 2021

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