طهران: أحضان إيران مفتوحة للسعودية

2021/01/02 | 14:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم السبت، إن “أحضان إيران مفتوحة إذا أرادت السعودية العودة إلى المسار الصحيح”، مؤكدا أن سياسات بلاده تجاه السعودية ثابته وواضحة.وذكر المتحدث أن طهران ردت على أي رسالة تسلمتها من السعودية من دون تأخير، وقال: “علاقاتنا مع السعودية وبعض دول المنطقة ستبقى تعاني من مشكلات […]

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