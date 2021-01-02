الخزعلي: تحالف الفتح لم يحقق ما كان يطمح إليه

2021/01/02 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الخميس، أن تحالف الفتح لم يحقق ما كان يطمح إليه.وقال الشيخ الخزعلي خلال حديث متلفز تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، إنه “نحن كتحالف الفتح لم نحقق ما طمحنا له لكن ما زال مشروعنا قائما”، مشيرا إلى أن “تحالف الفتح لم يشهد […]

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