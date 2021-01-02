مفوضية الانتخابات تفتح علمية تحديث سجل الناخبين

2021/01/02 | 14:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية العليا للانتخابات يوم السبت، عن الشروع بعملية تحديث سجل الناخبين.

وقال عبدالرزاق مشير مسؤول مكتب اربيل للمفوضية خلال مؤتمر صحفي، حضره PUKmedia: ان المفوضية بدأت اليوم بعملية تحديث سجل الناخبين، وذلك في 53 مركزا بمحافظة اربيل ، موضحا، ان المراكز فتحت ابوابها من تمام الساعة الـ 8 وحتى الساعة 3 مساء.

واضاف: ان المراكز تستقبل المواطنين ابتداء من 1 كانون الثاني 2021 ولغاية 2 شباط المقبل، مشيرا الى ان عدد الفرق الجوالة بمحافظة اربيل 37 فريقا للنازحين و45 للمواطنين.

PUKmedia خاص

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