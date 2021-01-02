ديالى: القبض على ارهابي مسؤول عن تفجير محلات الخمور

2021/01/02 | 14:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية القاء القبض على ارهابي مسؤول عن تفجير محلات لبيع المشروبات الكحولية في محافظة ديالى.

وجاء في بيان لوكالة الاستخبارات التابعة للوزارة يوم السبت 2/1/2021، "بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٥ تم تفجير عبوة ناسفة على احد محال بيع المشروبات الكحولية في محافظة ديالى وبعد مرور يومين تم تفكيك عبوة اخرى كانت معدة للتفجير على محل ثان".

وأضاف البيان "وعلى الفور تم تشكيل فريق فني مختص من قبل مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القبض المتهم في منطقة الگاطون بمحافظة ديالى وبعد التحقيق معهُ اعترف بقيامه بتفجير المحل اعلاه ونصب العبوة الثانية التي تم تفكيكها وضبط مستمسكات مزورة بحوزته للايحاء بأن من يقوم بتلك الاعمال جهات معينة اخرى وهذه التعليمات صدرت اليهم من قبل عصابات داعش بما يسمى قاطع ديالى، فضلاً عن مطلوبيته وفق احكام المادة (٤/ارهاب)لأنتمائه لعصابات داعش الارهابية مع العرض ان والدهُ احد ارهابي داعش والذي فجر نفسه في محافظة كركوك سابقاً".

وأشار الى انه تم ايداع الارهابي في التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

PUKmedia / اعلام وزارة الداخلية

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