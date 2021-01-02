تحليل.. 5 عوامل تدعم مواصلة بورصات الخليج ومصر مسار التحسن خلال 2021

2021/01/02 | 14:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- محمود جمال: رهن المحللون مواصلة التحسن المرتقب بأداء بورصات الخليج ومصر خلال النصف الأول من العام الجديد 2021 بخمسة عوامل رئيسية في مقدمتها انتظار انطلاق قطار الطروحات للشركات الحكومية، ونجاح حملة التطعيم باللقاحات ضد انتشار كورونا، والمضي …

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