وكالة الاستخبارات: القبض على رجل وامرأة اثناء بيع ولدهما في بغداد

2021/01/02 | 14:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، القبض على رجل وامرأة اثناء بيع ولدهم في بغداد.

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