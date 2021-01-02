ذي قار تسجل انخفاضاً كبيراً بإصابات كورونا

2021/01/02 | 14:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} سجلت محافظة ذي قار،السبت، إنخفاضاً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فيما ارتفعت حالات الشفاء لليوم السابع على التوالي.

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