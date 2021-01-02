2021/01/02 | 14:21 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سمى الاتحاد العربي لكرة القدم حكمنا الدولي مهند قاسم، والحكم المساعد واثق مدلل، لقيادة مباراة إياب نصف نهائي بطولة الأندية العربية بين الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري في المباراة التي ستقام في المغرب.

وستقامُ مباراة نصف النهائي في الحادي عشر من الشهر الجاري، فيما سيسافرُ الحكمان مهند قاسم والمساعد واثق مدلل إلى المغرب يوم الخميس المقبل..



علماً أن مباراة الذهاب في مصر انتهت بفوز الإسماعيلي بهدفٍ نظيف.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صافرة عراقية لقيادة مباراة نصف نهائي بطولة الأندية العربية 7 SKY TV.

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