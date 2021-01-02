في لقاء محفوف بالمخاطر.. توتنهام يلاعب ليدز بالبريميرليج

2021/01/02 | 14:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

يستضيف توتنهام هوتسبير نظيره ليدز يونايتد، اليوم السبت، على ملعب “توتنهام”، ضمن مواجهات الجولة 17 من منافسات الدوري الإنجليزي، في لقاء صعب للفريقين، بعد تقديمهما مستويات جيدة في الفترة الأخيرة.

يدخل توتنهام مباراة اليوم محتلاً المركز 7 في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، في حين يتواجد ليدز يونايتد بالمركز 11 برصيد 23 نقطة.

ويأمل “السبيرز” بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو لتحقيق الانتصار، واستعادة نغمة الفوز في “البريميرليغ” الغائبة في آخر 4 مباريات، بعد تأجيل لقاء فولهام في الجولة الماضية، بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين صفوف الأخير، وذلك من أجل العودة للمنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم.

وعلى الجانب الآخر، يتطلع ليدز بقيادة مديره الفني الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا، لاستثمار الحالة الهجومية الرائعة للفريق في المباريات السابقة، وآخرها الفوز على وست بروميتش ألبيون 5-0، ليعود للانتصارت مجدداً، بعد الخسارة القاسية أمام مانشستر يونايتد 2-6.

وسجل لاعبو ليدز 30 هدفاً في 16 مباراة حتى الآن، ويعد الفريق رابع أقوى خط هجوم بعد ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد، واستقبل مرماه 30 هدفاً أيضاً، هو ثاني أضعف خط دفاع بعد وست بروميتش، ويعتمد على مهاجمه المتألق باتريك بامفورد، الذي سجل 10 أهداف في “البريميرليغ” هذا الموسم.



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