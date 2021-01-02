القبض على رجل وامرأة اثناء بيع ولدهما في بغداد

2021/01/02 | 14:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، عن القاء القبض على متهمين رجل وامرأة اثناء بيع ولدهم في محافظة بغداد.وقالت الوكالة في بيان، انه “بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود عملية اتجار بالبشر من خلال بيع طفل من قبل ذويه، وعلى الفور تم تشكيل فريق فني من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات […]

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