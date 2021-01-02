قطع الخط الذهبي في كربلاء.. المحافظة تحدد تسعيرة جديدة للمولدات الاهلية

2021/01/02 | 14:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت محافظة كربلاء، السبت، تسعيرة

جديدة لامبير المولدات الاهلية، بعد

اعلان اصحاب المولدات الاهلية إضرابهم

عن تشغيل مولداتهم احتجاجا على

التسعيرة الجديدة للخط الذهبي.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ كربلا

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