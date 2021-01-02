الأردن يرصد 3 إصابات بكورونا المتحور

2021/01/02 | 14:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحور ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بالسلالة الجديدة 5 إصابات.

وأكد مصدر طبي أن الحالات الثلاثة الجديدة المصابة بفيروس كورونا المتحور، اكتُشفت بعد فحص 4 عينات وصلت مختبرات وزارة الصحة لأشخاص قادمين من خارج الأردن، بحسب ما ذكرت قناة “المملكة” الأردنية على موقعها الإلكتروني.

وفحصت وزارة الصحة 14 عينة اكتُشف من بينها 5 إصابات بالفيروس المتحور.

وبين المصدر أن فحص فيروس كورونا المتحور يحتاج فترة تتراوح بين 3 أيام و4 أيام لحين ظهور النتيجة، موضحاً أن وزارة الصحة تقوم بتتبع الحالات القادمة من خارج الأردن وعزل المصابين منزلياً.

وأعلن وزير الصحة نذير عبيدات، الأحد الماضي، اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحوّر قادمتين من بريطانيا.

وأكد عبيدات أن المصابين وُضعا في العزل الصحي منذ قدومهما.“منذ قدومهما من المملكة المتحدة وضعا في العزل الصحي وتم إجراء اللازم وتطبيق البروتوكول الصحي للعزل المنزلي لهما”.

وأوضح عبيدات، أن الحالتين وصلتا إلى الأردن السبت 19 ديسمبر (كانون الأول)2020، وأُجري لهما فحص الترتيب الوراثي الذي كشف أنهما مصابين بالفيروس المتحور.وبين أن كشف الحالتين تم بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم.

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