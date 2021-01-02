إيران: النظام الاميركي وداعش رفاق سلاح في جبهة واحدة

2021/01/02 | 14:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكدت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، أن اميركا لعبت دورا اساسيا في نمو الارهاب بالمنطقة، معتبرة النظام الاميركي وتنظيم داعش الارهابي بانهما رفاق سلاح في جبهة واحدة.

وكتبت الخارجية الايرانية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم تزامنا مع الذكرى السنوية الاولى لعملية الاغتيال الجبانة التي قامت بها اميركا للشهيد القائد قاسم سليماني: ان هذه حقيقة موثقة اقر بها ترامب ايضا وهي ان اميركا لعبت دورا اساسيا في نمو الارهاب في منطقتنا، بدءا من القاعدة حتى داعش.

واضافت: ليس من المستغرب ان داعش هلل لاغتيال القائد سليماني من قبل الولايات المتحدة؛ كونهما رفاق سلاح في جبهة واحدة.

يذكر ان سليماني والمهندس استشهدا بمعية مرافقهيما في عملية اغتيال ارهابية اميركية جرت بواسطة طائرتين مسيرتين في محيط مطار بغداد فجر الجمعة 3 كانون الثاني /يناير 2020 .



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