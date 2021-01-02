نائب عراقي: الثأر الحقيقي لقادة النصر يكون بانهاء التواجد الأمريكي

2021/01/02 | 14:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..

اعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , السيت , ان الرد الحقيقي على جريمة اغتيال قادة النصر هو التأكيد على قرار البرلمان بجدولة انسحاب القوات الامريكية من البلاد , عاد جريمة الاغتيال استهدافا للعراق والمنطقة.

وقال جابر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الرد الحقيقي بذكرى استشهاد قادة النصر أبو مهدي المهندس والجنرال الضيف قاسم سليماني ورفاقهما هو تفعيل قرار مجلس النواب العراقي بإخراج كافة القوات الأجنبية من العراق وعلى راسها القوات الامريكية ” .

وأضاف ان ” حادثة المطار تعتبر من الحوادث التاريخية البشعة والتي مثلت الوجه الحقيقي للإدارة الامريكية التي بنيت على عصابات الكابوي التي لاتعيير للإنسان والإنسانية أي قيمة سوى تحقيق مصالحها الخاصة”.

ودعا جابر “الشعب العراقي والمشاركين في الاحتفالية للذكرى الأولى لعملية المطار اللانسانية الى الضغط على الحكومة بتنفيذ قرار البرلمان الملزم بإخراج الامريكان من البلاد” .



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