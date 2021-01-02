الأعرجي: الدولة التي بنيت بعد 2003 أثبتت فشلها وغير قابلة للترميم

2021/01/02 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، إن الدولة التي بنيت بعد عام ألفين وثلاثة فاشلة وغير قابلة للترميم.

ودعا الاعرجي في تغريدة على تويتر قادة العراق إلى التحلي بالشجاعة والشروع بإزالة نظام اثبت فشله بعد عام الفين وثلاثة غير قابل للترميم، والعمل على بناء دولة ذات أسس وطنية بعيدة عن القومية والطائفية، مشددا على ضرورة أن يكون للدولة جيش مستقل يحميها ومبدأ للمواطنة يسود فيها وإلا فإنها ستزول ويكون مصيرها المجهول.

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