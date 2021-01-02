المسعودي: إعادة مشروع قانون موازنة 2021 إلى الحكومة أمر وارد جداً

2021/01/02 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، ان اعادة مشروع قانون موازنة الفين وواحد وعشرين الى الحكومة الاتحادية، أمر وارد جداً.

واكد المسعودي، ان اللجنة المالية النيابية إذا وافقت مبدئيا على الموازنة، فإنها ستقوم بإجراء تعديلات عليها، مبينا ان الموازنة بشكلها المرسل من قبل الحكومة العراقية، مرفوضة برلمانياً.

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