الخارجية الإيرانية تنفي قيام العراق بالوساطة بين طهران وواشنطن

2021/01/02 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت الخارجية الإيرانية وجود أي تبادل للرسائل بين طهران والرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مؤكدة أن الوفد العراقي الذي زار إيران مؤخرا لم ينقل رسالة بين إيران وأي طرف آخر.

وأكد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة، رفض بلاده التعرض للبعثات الدبلوماسية في العراق، وان الحكومة العراقية مسؤولة عن ضمان أمن المقرات الدبلوماسية، مضيفا أن الوجود الأميركي في العراق هو المسؤول عن زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشار زادة إلى أن طهران سترد على أي اعتداء أميركي محتمل دون النظر الى من سيحكم البيت الأبيض كون طهران غير معنية بما يحدث في الولايات المتحدة.

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