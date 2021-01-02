الكهرباء تناشد وجهاء الديوانية للسماح بعبور معززات للطاقة وعدم احتجازها

2021/01/02 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

طالبت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، وجهاء الديوانية بالسماح بمرور المواد الكيمياوية المعززة للطاقة الكهربائية وعدم احتجازها.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تناشد اعمدة القوم والعشائر الأصيلة من ابناء محافظة الديوانية الكرام، بالسماح لمرور المواد الكيماوية ومعطلات الفناديوم وعدم احتجازها والتي سترفد منظومة الطاقة الكهربائية بـ ٤١٠ميكاواط في محطات القدس والكيارة الغازيتين".

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