القبض على زوجين حاولا بيع ولدهما بـ 10 ملايين دينار في الكرادة

2021/01/02 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت (2 كانون الثاني 2021)، القبض على زوجين حاولا بيع ولدهما بـ 10 ملايين دينار وسط بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "ورودت معلومات استخباراتية عن وجود عملية اتجار بالبشر من خلال بيع طفل من قبل ذويه وسط العاصمة".

وأضافت، أنه "على الفور تم تشكيل فريق فني من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة وبعد تكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على المتهمين بمنطقة الكرادة ببغداد وبالجرم المشهود اثناء بيعهم ولدهم البالغ من العمر خمسة سنوات بمبلغ عشرة ملايين دينار".

وأشار بيان الوكالة، إلى أنه "تم ايداع المتهمين في التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".

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