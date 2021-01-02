2021/01/02 | 14:36 - المصدر: عين العراق

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السبت 2 يناير 2021 | 02:20 مساءً

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اجتماع مرتقب بين العراق وتركيا لمناقشة اطلاق المياه من سد اليسو

اعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد، السبت، عن عقد اجتماع بين العراق وتركيا لمناقشة بروتوكول اطلاق المياه من سد اليسو التركي، خلال الشهر الجاري.



وقال مهدي، في حديث لوكالات محلية، ان "اجتماعا سيعقد في انقرة بين وفد يمثل العراق ومسؤولين اتراك، في الـ 15 من الشهر الجاري، لبحث مسألة اطلاق المياه من سد اليسو التركي".



واضاف، أن "العراق قدم بروتوكولا بهذا الخصوص اثناء زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له الى تركيا خلال الشهر الماضي".



ولفت الوزير، إلى أن "الاتفاق الذي تم عقده خلال زيارة الكاظمي الى انقرة حظي باهتمام الجانب التركي والرئيس اوردوغان

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