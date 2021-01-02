2021/01/02 | 14:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار،اليوم السبت ، بأن القوات الامنية تمكنت من اعتقال احد ابرز عناصر التنظيم الاجرامي بعملية امنية استباقية شمالي مدينة الفلوجة.وذكر المصدر، في تصريح صحفي، ان “القوات الامنية نصبت كمين لاحد ابرز عناصر عصابات داعش الاجرامية وتمكنت من القبض عليه حال تواجده في منطقة الجغيفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطاحة بـ”داعشي” خلال عملية امنية استباقية شمالي الفلوجة المركز الخبري الوطني.

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