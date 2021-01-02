الهجرة تعلن عودة (100) مواطنا عراقيا من الجمهورية التركية الى ارض الوطن طوعيا

أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة (100) مواطنا عراقيا من محافظة انقرة التركية الى ارض الوطن ، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة الطوعية .
وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسه انه” بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، وبالتنسيق مع السفارة العراقية في أنقرة و وزارة النقل العراقية ، قام مكتب الوزارة في الجمهورية التركية بإعادتهم الى ارض الوطن “.
واضاف دوسة أنه” تم إعادتهم براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك ، بعد استكمال إجراءات دخولهم الى البلاد ” ، موضحا ان” اغلب العائدين عادوا الى مناطقهم الاصلية في محافظات نينوى و صلاح الدين و الانبار .
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