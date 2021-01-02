الهجرة تعلن عودة (100) مواطنا عراقيا من الجمهورية التركية الى ارض الوطن طوعيا

2021/01/02 | 14:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة (100) مواطنا عراقيا من محافظة انقرة التركية الى ارض الوطن ، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة الطوعية .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسه انه” بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، وبالتنسيق مع السفارة العراقية في أنقرة و وزارة النقل العراقية ، قام مكتب الوزارة في الجمهورية التركية بإعادتهم الى ارض الوطن “.

واضاف دوسة أنه” تم إعادتهم براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك ، بعد استكمال إجراءات دخولهم الى البلاد ” ، موضحا ان” اغلب العائدين عادوا الى مناطقهم الاصلية في محافظات نينوى و صلاح الدين و الانبار .

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