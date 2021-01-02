الاستخبارات تلقي القبض على زوجين حاولا بيع ولدهما

2021/01/02 | 14:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، القبض على زوجين حاولا بيع ولدهما بـ 10 ملايين دينار وسط العاصمة بغداد.وذكرت الوكالة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وردت معلومات استخباراتية عن وجود عملية اتجار بالبشر من خلال بيع طفل من قبل ذويه وسط العاصمة، وعلى الفور تم تشكيل فريق …

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