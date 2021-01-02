2021/01/02 | 14:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد سخر النائب محمد الكربولي عبر منصة تويتر، اليوم السبت، من جلسة مجلس الوزراء التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي والتي اطلق من خلالها الوزراء عدة اوصاف لرئيسهم مصطفى الكاظمي، بينها انك “مبخوت”.#حكومة_الحظ_والبخت pic.twitter.com/BtsLe1ahHv— محمد الكربولي (@mohamdalkarboli) January 2, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يسخر من حكومة الكاظمي: “حكومة الحظ والبخت”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يسخر من حكومة الكاظمي: “حكومة الحظ والبخت”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).