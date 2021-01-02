إصابة عنصري أمن بانفجار عبوة محلية الصنع بقضاء سيد صادق في السليمانية

2021/01/02 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسفر انفجار عبوة محلية الصنع في قضاء سيد صادق التابع لمحافظة السليمانية، عن إصابة اثنين من عناصر الامن.

وذكرت مصادر محلية ان عنصري الامن اصيبا نتيجة انفجار القنبلة كانت تحت علم لتنظيم داعش وضعه مجهولون فوق مرتفع على الطريق بين قضائي سيد صادق وبنجوين، واثناء إزالة العلم من قبل قوات الامن، مبينة ان جروح أحد المصابين الذين نقلا الى مستشفى بمحافظة السليمانية كانت بليغة، في حين لم تشر التحقيقات الأولية الى مسؤولية أية جهة عن الحادث.

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