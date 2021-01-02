ميسي يزف نبأ سارا لبرشلونة

2021/01/02 | 14:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ شهد مران فريق برشلونة الأول لعام 2021، مشاركة النجم الأرجنتيني شارك ليونيل ميسي، بصورة طبيعية استعدادا لمباراة هويسكا يوم الأحد القادم.وعاد نجوم البرسا مرة أخرى إلى التدريبات مساء السبت بعد الراحة الاستثنائية بمناسبة السنة الجديدة، وكان في مقدمتهم ليونيل ميسي، الذي أثبت جاهزيته للفترة المقبلة.وكان ميسي قد تعرض لإصابة في الكاحل، أبعدته […]

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