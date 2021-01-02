صور جديدة: القوة البحرية العراقية ’تحرز تقدماً’ في مسرح ناقلة النفط الملغومة

2021/01/02 | 14:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد

أكد النائب كاظم الحمامي، السبت، أن القوة البحرية العراقية أحرزت تقدماً ملموساً في مسرح حادث ناقلة النفط الملغومة قرب الموانئ العراقية.

وقال الحمامي في بيان تلقى "ناش" نسخة منه، (2 كانون ابثاني 2021)، إن "القوة البحرية العراقية أحرزت تقدما ملموساً في مسرح الحادث".

وأضاف، أن القوة "أبعدت السفن التجارية عن الناقلة التي التصق بها اللغم في عرض البحر".

ونشر الحمامي صوراً قال غنها "تظهر جانبا من الجهد الذي بذلته القوة البحرية العراقية في تأمين سلامة المنطقة".

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