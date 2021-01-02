الزوراء يصالح جماهيره ,ويتفوق على القاسم بهدفين نظيفين

2021/01/02 | 14:52 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن فريق الزوراء من مصالحة جماهيره والعودة الى سكة الانتصارات بعد ان حقق فوزاً ثميناً على مضيفه فريق القاسم بنتيجة 2-0 في المباراة التي ضيفها ملعب الكفل في الحلة لصالح الجولة 12 من دوري الكرة الممتاز.

لم يتمكن الزوراء من زيارة مرمى القاسم في شوط المباراة الاول بالرغم من الفرص المتكررة التي اتيحت للاعبيه, وفي شوط المباراة الثاني كثف الزوراء هجماته من اجل تحقيق مبتغاه والظفر بنقاط المباراة فحقق مراده بفضل هدفي مهند عبد الرحيم في الدقيقة (64) و علاء عبد الزهرة الذي سدد رأسية دخلت المرمى بعد ان اصطدمت بالعارضة ولاعب فريق القاسم لتدخل المرمى في الدقيقة (81).

بهذه النتيجة ارتقى الزوراء الى المركز الرابع في ترتيب اندية الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة , فيما تذيل القاسم سلم الترتيب في المركز 20 برصيد 7 نقاط.

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