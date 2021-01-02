2021/01/02 | 14:54 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق الزوراء يعود لسكة الانتصارات ويحقق الفوز على فريق القاسم بهدفين دون رد ضمن دوري الكرة الممتاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/02 | 14:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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