اعتقال زوجين حاولا بيع ولدهما بـ 10 ملايين دينار وسط بغداد (صورة)

2021/01/02 | 14:54 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

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إن آر تي

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، القبض على زوجين حاولا بيع ولدهما بـ 10 ملايين دينار وسط بغداد.

وقالت الوكالة في بيان، اليوم، 2 كانون الثاني 2021، إنه "ورودت معلومات استخباراتية عن وجود عملية اتجار بالبشر من خلال بيع طفل من قبل ذويه وسط العاصمة".

وأضاف البيان، أنه "على الفور تم تشكيل فريق فني من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة وبعد تكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على المتهمين بمنطقة الكرادة ببغداد وبالجرم المشهود اثناء بيعهم ولدهم البالغ من العمر خمسة سنوات بمبلغ عشرة ملايين دينار".

وأشار إلى أنه "تم ايداع المتهمين في التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".

وفي عملية منفصلة أكدت وكالة الاستخبارات، اعتقال متهم بتفجير متجر للكحول، فيما تم استهداف متجر آخر بعبوة ناسفة، حيث جاء في بيان للوكالة انه "تم تفجير عبوة ناسفة على أحد محال بيع المشروبات الكحولية في محافظة ديالى وبعد مرور 48 ساعة تم تفكيك عبوة أخرى كانت معدة للتفجير على محل ثاني".

وتابع البيان، انه "على الفور تم تشكيل فريق فني مختص من قبل مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القبض المتهم في منطقة الگاطون بمحافظة ديالى".

وأوضح انه "بعد التحقيق معه اعترف بقيامه بتفجير المحل اعلاه ونصب العبوة الثانية التي تم تفكيكها وضبط مستمسكات مزورة بحوزته للإيحاء بأن من يقوم بتلك الاعمال جهات معينة أخرى وهذه التعليمات صدرت إليهم من قبل عصابات داعش بما يسمى قاطع ديالى، فضلا عن مطلوبيته وفق احكام المادة (4/ارهاب)لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية مع العرض إن والده احد إرهابي داعش والذي فجر نفسه في محافظة كركوك سابقا".

وبين انه "إيداع المتهم في التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

ر.إ

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