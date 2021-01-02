2021/01/02 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب جمال المحمداوي إحالة عدد من المسؤولين الى القضاء بتهم فساد.

وقال المحمداوي في تصريحات صحفية إن قائمة المتهمين المحالين الى القضاء والتي تضم ثلاثمئة وثلاث وثلاثين شخصية ضمت عشرين وزيرا، حيث تمت إحالتهم الى المحكمة المختصة غيابيا، مضيفا أن سبعا وعشرين شخصية بدرجة مدير عام أحيلوا الى القضاء على خلفية قضايا جزائية تتعلق بوزارة الكهرباء.

وأشار الى إحالة مئتين وستة وثمانين شخصا ممن هم أقل من درجة مدير عام الى القضاء على خلفية تهم فساد مختلفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحداوي: إحالة عدد من المسؤولين إلى القضاء بتهم فساد بينهم 20 وزيرا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحداوي: إحالة عدد من المسؤولين إلى القضاء بتهم فساد بينهم 20 وزيرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).