لن ينساها أحد.. أحداث مؤلمة شهدها العراق في 2020

2021/01/02 | 14:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

اتخذت بعض الأعوام ضمن سلسلة الزمن التي

أرخت لها شعوب الارض أسماء اقترنت بأهم

أحداثها، فبين تاريخ اعتمد التقويم

الميلادي الشمسي وآخر اعتمد التقويم

الهجري القمري، وقعت من الأحداث ما

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