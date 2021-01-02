مستشار الكاظمي المالي: الأوضاع الانكماشية قادت لمظاهر اقتصادية خطيرة

2021/01/02 | 14:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي

لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن

الأوضاع المالية الانكماشية في العراق

قادت إلى مظاهر اقتصادية خطيرة، فيما

أوضح تفاصيل ما رافق الانكماش خلال 2020.

وقال صالح في

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